Бенфіка вирвала нічию в Ліверпуля, але у півфінал Ліги чемпіонів прямує команда Юргена Клоппа. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Рахунок відкрили господарі – Конате замкнув подачу з кутового. Бенфіка змогла відігратися завдяки голу Рамуша, який став останнім у першому таймі. По перерві Роберто Фірміно оформив дубль і зняв всі питання щодо володаря путівки в півфінал, адже гостям треба було забивати 4 голи, щоб перевести гру в екстра-тайм.

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів 2021/22

Лісабонці таки уникнули поразки, забивши два м'ячі. Автором першого став Роман Яремчук, для якого це третій гол у Лізі чемпіонів. Українець з'явився на полі по перерві і відзначився голом, реалізувавши вихід віч-на-віч з Аліссоном. Крапку в матчі поставив Дарвін Нуньєс.

3:3 – Ліверпуль завдяки перемозі в Португалії (3:1) вийшов у півфінал ЛЧ. Бенфіка завершує сезон без жодного трофею – Ліга чемпіонів була останнім шансом.

Яремчук голом прощається з Лігою чемпіонів – Ліверпуль втратив перемогу над Бенфікою, але запасу вистачило для півфіналу