Гол Яремчука у відеоогляді матчу Гент – Остенде

Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем у матчі 29 туру чемпіонату Бельгії проти Остенде.

За Гент виступає троє українців, однак вчора на поле вийшов лише Роман Яремчук. Саме форвард збірної України і відкрив рахунок у матчі вже на 3-й хвилині, а його команда перемогла з рахунком 2:1.

Яремчук голом допоміг Генту перемогти Остенде, Генк з Маліновським мінімально обіграв Локерен

Для Яремчука цей гол став 10-м в нинішньому сезоні за бельгійський клуб в усіх турнірах. Гент після 29 турів набрав 47 очок і посідає 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.