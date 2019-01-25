Гол Яремчука у відеоогляді матчу Гент – Остенде – 2:2

У першому поєдинку 1/2 фіналу Кубка Бельгії Гент та Остенде розійшлися миром. Дивіться відео голів матчу Гент – Остенде на сайті "Футбол 24".

Кубок Бельгії, 1/2 фіналу. Перший матч

Гент – Остенде – 2:2

Голи: Яремчук, 23, Бронн, 76 – Де Суттер, 25, Де Бок, 78

Вилучення: Пластун, 28, Ростед, 54 – Нкака, 59

Український нападник Гента Роман Яремчук став автором першого голу у цьому матчі. Однак його команда, яка через вилучення Ігоря Пластуна більшість матчу провела в меншості, не змогла втримати перемогу, хоча двічі вела в рахунку.

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Матч-відповідь відбудеться 30 січня. До слова, цей гол став вже 6-м для Яремчука в нинішньому сезоні в усіх турнірах.