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Гол вінгера Ренна визнаний найкращим у Лізі Європи 2018/19 – він грав проти Динамо

08:00 343 Читать на русском
Гол вінгера Ренна визнаний найкращим у Лізі Європи 2018/19 – він грав проти Динамо
Ісмаїла Сарр / Ренн

УЄФА опублікував підбірку з 10 найкращих голів у розіграші Ліги Європи 2018/19.

Найкращий гол турніру забив вінгер Ренна Ісмаїла Сарр у ворота Яблонця у першому турі групового етапу. Гравець зловив м'яч у повітрі та здійснив удар неймовірної сили.

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Зауважимо, що клуб Сарра – Ренн, був суперником київського Динамо на груповому етапі другого за престижністю клубного турніру Європи. Кияни двічі переграли французький клуб.

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Зауважимо, що у десятку найкращих потрапили голи двох екс-гравців УПЛ: Торніке Окріашвілі, що виступав за Маріуполь та Чорноморець та Давіда Фопали, який грав за Зорю.

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Динамо Динамо Відеоновини Ренн Ренн Ліга Європи Ісмаїла Сарр Ісмаїла Сарр
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