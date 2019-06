Гол вінгера Ренна визнаний найкращим у Лізі Європи 2018/19 – він грав проти Динамо

УЄФА опублікував підбірку з 10 найкращих голів у розіграші Ліги Європи 2018/19.

Найкращий гол турніру забив вінгер Ренна Ісмаїла Сарр у ворота Яблонця у першому турі групового етапу. Гравець зловив м'яч у повітрі та здійснив удар неймовірної сили.

Зауважимо, що клуб Сарра – Ренн, був суперником київського Динамо на груповому етапі другого за престижністю клубного турніру Європи. Кияни двічі переграли французький клуб.

Зауважимо, що у десятку найкращих потрапили голи двох екс-гравців УПЛ: Торніке Окріашвілі, що виступав за Маріуполь та Чорноморець та Давіда Фопали, який грав за Зорю.

