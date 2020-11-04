Мітьюлланд не впорався з Аяксом у матчі 3 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд поєдинку.

Аякс надпотужно розпочав матч, відкривши рахунок на першій хвилині зусиллями Антоні. Другий гол Мітьюлланд "привіз" собі сам. Голкіпер взяв м'яч у руки після передачі партнера, і арбітр зафіксував порушення правил. Тадіч вільним ударом з лінії воротарської "прошив" данську стіну.

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Господарі хутко відквитали один гол, проте надалі поєдинок перейшов у більш спокійне русло. Команди не забивали, тому Аякс поїхав додому з трьома очками.