Гол вільним ударом з 5 метрів у відеоогляді матчу Мітьюлланд – Аякс – 1:2
10:57 - Читать на русском
Мітьюлланд не впорався з Аяксом у матчі 3 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд поєдинку.
завершено
Антоні 1’
Душан Тадіч 13’
1’ Антоні
13’ Душан Тадіч
Аякс надпотужно розпочав матч, відкривши рахунок на першій хвилині зусиллями Антоні. Другий гол Мітьюлланд "привіз" собі сам. Голкіпер взяв м'яч у руки після передачі партнера, і арбітр зафіксував порушення правил. Тадіч вільним ударом з лінії воротарської "прошив" данську стіну.
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Господарі хутко відквитали один гол, проте надалі поєдинок перейшов у більш спокійне русло. Команди не забивали, тому Аякс поїхав додому з трьома очками.
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