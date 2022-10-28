Гол в стилі Ібрагімовіча у ворота Динамо визнали найкращим у турі Ліги Європи
13:53 - Читать на русском
Київський клуб пропустило найкращий гол 5-го ігрового дня від АЕКа з Ларнаки.
завершено
26’ Омрі Альтман
53’ Рафаел Лопеш
72’ Омрі Альтман
Владислав Ванат 45’
Денис Гармаш 82’
Денис Гармаш 90+2’
26’ Омрі Альтман
45’ Владислав Ванат
53’ Рафаел Лопеш
72’ Омрі Альтман
82’ Денис Гармаш
90+2’ Денис Гармаш
УЄФА назвав найкращий гол 5-го туру Ліги Європи – ним став перший гол Альтмана у ворота Динамо.
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Хавбек відклеївся від захисників "біло-синіх" та ударом в стилі кунг-фу пробив під поперечку воріт Нещерета. Загалом, Альтман оформив дубль у грі проти киян.
Додамо, що Динамо та АЕК Ларнака розписали результативну нічию (3:3), що позбавило "біло-синіх" шансів на вихід хоча б до Ліги конференцій.
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