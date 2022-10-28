Київський клуб пропустило найкращий гол 5-го ігрового дня від АЕКа з Ларнаки.

Омрі Альтман святкує один з голів у ворота Динамо / фото з відкритих джерел

УЄФА назвав найкращий гол 5-го туру Ліги Європи – ним став перший гол Альтмана у ворота Динамо.

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Хавбек відклеївся від захисників "біло-синіх" та ударом в стилі кунг-фу пробив під поперечку воріт Нещерета. Загалом, Альтман оформив дубль у грі проти киян.

Додамо, що Динамо та АЕК Ларнака розписали результативну нічию (3:3), що позбавило "біло-синіх" шансів на вихід хоча б до Ліги конференцій.

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