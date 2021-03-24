Антуан Грізманн досягнув важливої позначки у матчі відбору на чемпіонат світу проти України.

Форвард Барселони забив свій 34 м'яч та порівнявся з Давідом Трезеге на четвертій сходинці бомбардирів збірної Франції.

Франція – Україна – відео голів – Кімпембе забив у свої ворота

Попереду залишилися легендарні Мішель Платіні (41) та Тьєррі Анрі (51), а між ними ще один нинішній гравець "триколірних" – Олів'є Жиру з 44 голами. Нападник Челсі засмутити Україну не зміг і був замінений на 63 хвилині.

Додамо, що у березні французи проведуть ще два матчі відбору на чемпіонат світу – проти Казахстану (28-го) та Боснії (31-го).

Битва суперників України, дебют зірок 90-х, камбек Златана і тінь рекорду Рамоса: головні фішки старту відбору ЧС-2022