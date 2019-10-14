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Гол у ворота збірної України став для Роналду 700-м у кар'єрі

14 жовтня 23:56 118 Читать на русском
Гол у ворота збірної України став для Роналду 700-м у кар'єрі
Кріштіану Роналду / Футбол 24

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду у матчі відбору на Євро-2020 проти України відзначився своїм ювілейним голом.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Гол з пенальті у ворота українців став для Роналду 700-м у кар'єрі, інформує Opta.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів

Португальський нападник забив 5 м'ячів у рідному Спортінгу, 118 в Манчестер Юнайтед, 450 в Реалі, 32 в Ювентусі і 95 в збірній. Всього він провів 974 гри в професіональній кар'єрі, у 458 з них він йшов з поля, маючи хоча б один гол в активі.

До слова, деякі видання (наприклад, іспанська Marca) відзначали ювілей Роналду ще у попередньому матчі проти Люксембургу.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця

blog_ava
Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу
14 жовтня
20798
Теги
Україна - Португалія Євро-2020 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Португалія Португалія
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