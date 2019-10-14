Гол у ворота збірної України став для Роналду 700-м у кар'єрі

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду у матчі відбору на Євро-2020 проти України відзначився своїм ювілейним голом.

Гол з пенальті у ворота українців став для Роналду 700-м у кар'єрі, інформує Opta.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів

Португальський нападник забив 5 м'ячів у рідному Спортінгу, 118 в Манчестер Юнайтед, 450 в Реалі, 32 в Ювентусі і 95 в збірній. Всього він провів 974 гри в професіональній кар'єрі, у 458 з них він йшов з поля, маючи хоча б один гол в активі.

До слова, деякі видання (наприклад, іспанська Marca) відзначали ювілей Роналду ще у попередньому матчі проти Люксембургу.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця