Ворскла впевнено здолала ЛНЗ у матчі 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі в цій новині на "Футбол 24".

ЛНЗ мав шанс повести в рахунку на 7-й хвилині, однак Яшарі не зміг точно перекинути Ісенка, який задалеко вибіг з воріт. Ворскла ж забила на 30-й. Це Мякушко отримав м'яч перед чужим штрафним і точно пробив у нижній кут. Щоправда, дуже скоро його довелось замінити.

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А в другому таймі Ієде зумів подвоїти перевагу – Самсону елегантно асистував Кане, а форвард забив з гострого кута. На 70-й хвилині Саліху залишив ЛНЗ у меншості, а на полі почалось справжнє побоїще. В підсумку гра завершилась впевненою перемогою Ворскли.