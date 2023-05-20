Вільяреал вирвав звитягу над Жироною Віктора Циганкова у 35 турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

На старті каталонці пропустили контратаку, яку результативно завершив Піно. Жирона швидко відповіла завдяки удару Давіда Лопеса. По перерві Жирону вивів вперед Циганков, але красивий гол скасували через офсайд.

Жирона драматично поступилась Вільяреалу – Циганков даремно пробив чемпіона світу і не врятував від гола

Та на 90+4 хвилині команда українця втратила навіть нічию – відзначився Морено. Вільяреал завдяки перемозі закріпився на 5 сходинці, каталонці не змогли застрибнути у зону єврокубків.