Дубль Шахтаря здолав однолітків із Ворскли з рахунком 2:1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Павло Ісенко вже на 2 хвилині "привіз" гол на власні ворота, віддавши необачний пас у своєму штрафному майданчику. Чирук витиснув максимум із моменту. За кілька миттєвостей Кравчук зрівняв ситуацію на табло.

Тайсон переможним голом дебютував за дубль Шахтаря – антигероєм зустрічі став молодий кіпер Ворскли

У другій 45-хвилинці взяттям воріт відзначився Тайсон, який розпочав зустріч із перших хвилин. Бразилець прошив кіпера майже по центру після елегантного пасу п'яткою. Згодом поперечка врятувала Ісенка від удару Тайсона. У підсумку мінімальна перемога "гірників" 2:1.