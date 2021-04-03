Гол Тайсона та "подарунок" Ісенка у відеоогляді матчу Шахтар U-21 – Ворскла U-21
14:51 - Читать на русском
Дубль Шахтаря здолав однолітків із Ворскли з рахунком 2:1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".
Павло Ісенко вже на 2 хвилині "привіз" гол на власні ворота, віддавши необачний пас у своєму штрафному майданчику. Чирук витиснув максимум із моменту. За кілька миттєвостей Кравчук зрівняв ситуацію на табло.
Тайсон переможним голом дебютував за дубль Шахтаря – антигероєм зустрічі став молодий кіпер Ворскли
У другій 45-хвилинці взяттям воріт відзначився Тайсон, який розпочав зустріч із перших хвилин. Бразилець прошив кіпера майже по центру після елегантного пасу п'яткою. Згодом поперечка врятувала Ісенка від удару Тайсона. У підсумку мінімальна перемога "гірників" 2:1.
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