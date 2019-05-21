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Гол Таунсенда у ворота Манчестер Сіті визнаний найкрасивішим у сезоні АПЛ

16:43 1452 Читать на русском
Гол Таунсенда у ворота Манчестер Сіті визнаний найкрасивішим у сезоні АПЛ
Андрос Таунсенд / beIN SPORTS

Гол півзахисника Крістал Пелас Андроса Таунсенда у матчі 18-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті визнаний найкращим у сезоні.

Андрос Таунсенд виграв нагороду Carling Goal сезону 2018/19 за неймовірний гол з дальньої дистанції у ворота Манчестер Сіті у матчі 18-го туру, передає офіційний твіттер АПЛ.

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Півзахисник Крістал Пелас після відскоку ударом в один дотик з-за меж штрафного майданчика вразив ворота Едерсона.

"Ми заробили штрафний, м'яч відлетів з карного майданчика і я вирішив, що мені слід пробити. Я не задумувався, наскільки цей гол красивий. Мені здавалось, що це лише гол з-за меж штрафного і нічого більше, аж доки я не побачив його у повторі", – прокоментував свій гол Таунсенд у коментарі сайту АПЛ.

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Відеоновини Англія Андрос Таунсенд Андрос Таунсенд Манчестер Сіті Манчестер Сіті Крістал Пелас Крістал Пелас Фантастичні голи
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