Гол та вишуканий передасист Зубкова у відеоогляді розгромної перемоги над командою Петряка і Макаренка
Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков ефективно провів матч 13-го туру чемпіонату Угорщини.
Дербі гравців збірної України завершилося безапеляційною перемогою Ференцвароша. Євген Макаренко та Іван Петряк відзначилися у протоколі лише жовтими картками.
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А от Олександр Зубков став одним із головних героїв вчорашнього вечора. Вінгер відкрив рахунок, перед тим ефектно розібравшись з опікуном. Також чимала заслуга українця в третьому голі. Саме наш земляк вирізав класний пас на Ммае, який викотив Узуні на порожні ворота.
Зауважимо, що третя поспіль перемога дозволила Ференцварошу вийти у лідери турнірної таблиці. Фехервар відстає на 8 очок і йде четвертим.
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