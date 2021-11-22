Дербі гравців збірної України завершилося безапеляційною перемогою Ференцвароша. Євген Макаренко та Іван Петряк відзначилися у протоколі лише жовтими картками.

Зубков відзначився голом у "дербі" проти Макаренка і Петряка – Ференцварош повернув собі звання лідера

А от Олександр Зубков став одним із головних героїв вчорашнього вечора. Вінгер відкрив рахунок, перед тим ефектно розібравшись з опікуном. Також чимала заслуга українця в третьому голі. Саме наш земляк вирізав класний пас на Ммае, який викотив Узуні на порожні ворота.

Зауважимо, що третя поспіль перемога дозволила Ференцварошу вийти у лідери турнірної таблиці. Фехервар відстає на 8 очок і йде четвертим.

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