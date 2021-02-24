В рамках 1/16 Ліги Європи Вольфсберг у рідних стінах зазнав нищівної поразки від Тоттенхема. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Вольфсберг після розгромної домашньої поразки (1:4) точно не мав стати перешкодою для проходу Тоттенхема до 1/8 фіналу Ліги Європи. Тим більше у виїзному матчі. Хоч Жозе Моурінью і використав для поєдинку резервний склад, саме так і сталось.

Вже на 10-й хвилині "шпори" вийшли уперед – Догерті у карному майданчику віддав на Аллі, який другим дотиком шедеврально пробив через себе. Далі гра продовжилась на рівних і команди пішли на перерву за мінімальної переваги господарів.

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У другій половині зустрічі тренер Вольфсберга кинув у бій свіжі сили, однак хід поєдинку це не змінило. На 50-й хвилині Аллі ювелірно навісив у штрафний, а Вінісіус головою спрямував м'яч у сітку – 2:0. У середині тайму Бейл вийшов на заміну і першим дотиком до м'яча зробив рахунок розгромним – асистував той же Аллі. Вже під завісу зустрічі дубль до свого активу записав Вінісіус. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Тоттенхема – 4:0.

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