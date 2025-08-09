Металіст 1925 створив хороший момент вже на 2-й хвилині – Павлюк ударом головою поцілив у поперечку. Незабаром харків'яни створили ще один момент, але цього разу Кривбас врятував Кемкін, який відбив постріл Антюха та впорався з добиванням від Мба.

Кривбас переміг Металіст 1925 – Мендоса оформив гол+пас, Ван Леувен помстився "колишній"

Під кінець першого тайму криворіжці провели зразкову контратаку, яку точним ударом завершив Мендоса. 1:0. Після перерви венесуелець Парако вийшов віч-на віч з кіпером, але програв дуель Кемкіну. Проте на 65-й хвилині Карлос таки забив після асисту від Мендоси. Пізніше Кривбас залишився в меншості після другої жовтої картки Бандейри, однак рахунок матчу не змінився.