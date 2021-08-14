"Було важко через те, що я тривалий час не відчував ігрового ритму, плюс нова тактика і зовсім інша гра центральних захисників. Зізнаюся, трохи важко в плані роботи з м'ячем, але матчі для того і існують. Буду надалі відточувати ці навички в тренувальному процесі. Радий знову повернутися на поле.

Шахтар – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Сказав Степаненку, що він заб'є, тому що вичитав, що вчора був день шульги. Кажу: "Ти шульга – повинен забити". Якраз перед цим кутовим Тарас повинен був бігти на ближню стійку, а мені треба було замикати. Вирішили помінятися – добре, що спрацювало. Вітаю його", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, напередодні Шахтар обіграв Металіст 1925 в рамках 4-го туру УПЛ. Перший гол у зустрічі забив Тарас Степаненко, а закріпив перевагу "гірників" Лассіна Траоре, відзначившись наприкінці матчу.

Шахтар впевнено переміг Металіст 1925, зрівнявшись з Динамо в УПЛ