Кубок ліг

Монреаль – Леон – 1:1 (по пен. 7:6)

Голи: Овусу, 62 – Морі, 11

Лос-Анджелес – Масатлан – 1:1 (по пен. 10:11)

Голи: Мартінес, 29 – Гомес, 31

Толука – Коламбус Крю – 2:2 (по пен 4:2)

Голи: Паулінью, 71, 80 – Россі, 11 (пен), Арфстен, 48

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За океаном відбулися матчі Кубка ліг. Синчук вийшов у стартовому складі Монреаля на матч проти мексиканського Леона. В основний час команди сильнішого не визначили, а в серії пенальті канадці були точнішими. Синчук відіграв 65 хвилин. Українець створив декілька гольових моментів, точність його передач склала 71%, а також Геннадій виграв п'ять єдиноборств.

Коламбус Крю протистояв Тулуці. Мексиканці наприкінці другого тайму перевернули гру. Паулінью допоміг двома голами здійснити камбек своїй команді. Толука в серії пенальті здобула перемогу. Євген Чеберко провів на полі 90 хвилин, а перед серією пенальті його замінили. Українець виграв п'ять дуелей, здійснив два перехоплення, вісім разів повернув втрачений м'яч, має три успішні відбори.

Лос-Анджелес теж не зміг виявити сильнішого за 90 хвилин у матчі проти Масатлана, зігравши 1:1 в основний час. Серія пенальті затягнулася до 11 ударів. Артем Смолякав вийшов з перших хвилин і взяв участь у пробитті 11-метрових. Українець точно пробив з позначки. Утім, Лос-Анджелес програв.