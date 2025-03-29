Олександрія мінімально обіграла Лівий Берег у матчі 22-го туру УПЛ, який відбувся 29 березня 2025 року. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Підопічні Руслана Ротаня впевнено почали гру та змогли забити під час першого небезпечного моменту у матчі. На 14-й хвилині Кравченко подав кутовий, а Смирний виграв боротьбу у штрафному майданчику та пробив головою у ближній кут воріт Механіва.

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Перший половина гри пройшла з певною перевагою Олександрії, проте без великої кількості небезпечних атак. У другому таймі перший хороший момент знову створили гості. Смирний віддав пас на Беззеру, той зміг відклеїтися від двох захисників та влучив у стійку.

В останні хвилини гри Лівий Берег почав активніше створювати можливості для взяття воріт, найкращий шанс забити виник на 81-й хвилині – Галас зробив подачу у штрафний суперника, а Андрій Різник не зумів влучити по м'ячу з убивчої позиції. У підсумку, Олександрія перемагає, та залишається на другій позиції з 50-ма очками, Лівий Берег –11-ий.