Збірна України U-20 розписала нічию проти одноліток Панами (1:1) у матчі другого туру ЧС-2025. Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Україна не змогла здолати Панаму в другому турі чемпіонату світу U-20. Вже на старті зустрічі "синьо-жовті" отримали право на пенальті. Олександр Пищур не зміг переграти голкіпера, але арбітр помітив порушення правил воротарем, тому призначив перебивання.

Україна U-20 не втримала перемогу над Панамою на ЧС-2025 – дві спроби вилучити українців, "синьо-жовті" майже в плей-офф

Після цього до позначки підійшов Геннадій Синчук, який і відкрив рахунок в зустрічі. Панамці все ж спромоглися на м'яч у відповідь – Еррера зрівняв на 36-й хвилині. Українці намагалися здобути перемогу, але в другому таймі так і не змогли вирвати 3 залікові бали – 1:1.

