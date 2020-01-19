Гол Селезньова допоміг Бурсаспору обіграти Карагюмрюк і піднятися на третє місце

Бурсаспор вирвав перемогу над Карагюмрюком в рамках 18-го туру другого дивізіону чемпіонату Туреччини.

Туреччина. Другий дивізіон, 18 тур

Бурсаспор – Карагюмрюк – 2:1

Голи: Селезньов, 9, Канатсизкуш, 90+2 – Ндао, 63

Селезньов ефектним ударом забив свій перший гол у 2020 році

Селезньов з'явився у стартовому складі своєї команди і вже на 9-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Однак гостям вдалося відновити рівновагу в середині другої половини. Бурсаспор зумів вирвати перемогу вже у компенсований арбітром час.

Відзначимо, що всього у нинішньому сезоні Селезньов зіграв за свій клуб 13 матчів у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини, забивши п'ять голів.

Після 18-и турів Бурсаспор має у своєму активі 30 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці, відстаючи від другої сходинки, яка гарантує автоматичне підвищення у класі, всього на один пункт.

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