Зимові збори клубів УПЛ, товариські матчі

Львів – Динамо Тбілісі – 0:0

Чорноморець – Шкупі – 1:1

Голи: Русин, 22 (пен.) – Джорджієвскі, 63

Олександрія – Гурнік – 2:2

Голи: Бондаренко, 19 Авагімян, 29 – Подольскі, 34, Хіменес, 75

Львів зустрічався з Динамо Тбілісі, яке у минулому сезоні стало віце-чемпіонм Грузії. За 90 хвилин зустрічі команди так і не спромоглися забити бодай один гол.

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Чорноморець також мав солідного суперника – Шкупі впевнено очолює таблицю чемпіонату Північної Македонії. Втім, рахунок відкрив саме аутсайдер УПЛ. Назарій Русин реалізував пенальті, оформивши свій другий гол після переходу з Динамо на правах оренди. У другій половині Шкупі відігрався, але це не скасовує хорошу серію команди Григорчука на зборах – 2 перемоги та 3 нічиї.

Дружню тенденцію дня продовжили Олександрія та Гурнік. Підопічні Гури здобули комфортну перевагу завдяки результативним діям новачків. Денис Костишин навісив на голову Валерію Бондаренку, а подвоїв рахунок Артур Авагімян. Навіть двох голів Олександрії не вистачило – Гурнік відквитав по м'ячу у кожному з таймів. Зауважимо, що першим українців засмутив 36-річний Лукас Подольскі – переможцю ЧС-2014 вдався точний удар з лінії карного майданчика.

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