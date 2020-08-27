Забитий м'яч португальця у ворота Ліона в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визнаний найкрасивішим за весь розіграш турніру в сезоні 2019/20, повідомляє офіційний акаунт УЄФА в твіттері.

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Друге місце посів Забітцер із голом у ворота Зеніта, а третім став Куадрадо, який красиво вразив ворота Атлетіко. Також у топ-5 потрапили Суарес та Гнабрі завдяки голам у ворота Інтера та Ліона відповідно.

Нагадаємо, Ювентус із Роналду в складі вилетів на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а сам Кріштіану відзначився дублем у ворота французів.

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