toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Гол Роналду у ворота Манчестер Юнайтед визнаний найкращим у Лізі чемпіонів 2018/19

2 червня 22:38 883 Читать на русском
Гол Роналду у ворота Манчестер Юнайтед визнаний найкращим у Лізі чемпіонів 2018/19
Кріштіану Роналду / УЄФА

УЄФА назвав десятку найкращих голів у Лізі чемпіонів 2018/19.

Найкращим визнаний гол Крішіану Роналду у ворота Манчестер Юнайтед ще на груповому етапі турніру. Слід зауважити, що це взяття воріт було першим для португальця у цьому турнірі за Ювентус.

УЄФА назвав символічну збірну сезону Ліги чемпіонів

У матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду увірвався до штрафного та з льоту пробив під поперечину воріт Давіда Де Хеа.

Ліверпуль заробив понад 110 млн євро в Лізі чемпіонів

Зауважимо, що другим став гол Мессі у ворота Ліверпуля у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, третє – взяття воріт Баварії у виконанні Садьйо Мане у 1/8 фіналу.

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: пенальті на 23-й секунді став ключовим моментом фіналу ЛЧ – рішення Скоміни правильне?
2 червня
4907
Теги
Відеоновини Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
25
хв
Україна U-20
18:30
Панама U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук