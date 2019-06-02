Гол Роналду у ворота Манчестер Юнайтед визнаний найкращим у Лізі чемпіонів 2018/19

УЄФА назвав десятку найкращих голів у Лізі чемпіонів 2018/19.

Найкращим визнаний гол Крішіану Роналду у ворота Манчестер Юнайтед ще на груповому етапі турніру. Слід зауважити, що це взяття воріт було першим для португальця у цьому турнірі за Ювентус.

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У матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду увірвався до штрафного та з льоту пробив під поперечину воріт Давіда Де Хеа.

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Зауважимо, що другим став гол Мессі у ворота Ліверпуля у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, третє – взяття воріт Баварії у виконанні Садьйо Мане у 1/8 фіналу.