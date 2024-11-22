Аль-Наср програв Аль-Кадідісії (1:2) у 11 турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 11 тур

Аль-Наср – Аль-Кадісія – 1:2

Голи: Кріштіану, 32 – Кіньйонес, 37, Обамеянг, 50

Неймар наїхав на володаря "Золотого м'яча" – бразильська солідарність

Новачок чемпіонату зустрічався з одним із лідерів. Аль-Наср у першому марнотратив, хоча створив кілька якісних моментів, з яких реалізувати вдалося лише один. Кріштіану Роналду швидко зорієнтувався після паніки у штрафному супернику. Утім, радість була не довгою. Аль-Кадісія через п'ять хвилин зрівняла.

По перерві гості вийшли вперед завдяки голу екс-форварду Арсенала Обамеянгу. Він головою переправив м'яч після передачі Кіньйонеса. До слова, П'єр-Емерік забив свій шостий гол у чемпіонаті.

Аль-Наср, який вперше програв під керівництвом Стефано Піолі в чемпіонаті, має 22 очки і перебуває на третьому місці. Перемога дозволила Аль-Кадісії набрати таку ж кількість очок.

¡Asistencia de Julian Quiñones y cabezazo de Aubameyang para poner a ganar Al Qadsiah sobre Al Nassr!#LIGASAUDÍxWIN pic.twitter.com/yU39Sn4lnp — Win Sports (@WinSportsTV) November 22, 2024