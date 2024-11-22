Гол Роналду не врятував Аль-Наср від поразки – екс-форвард Арсенала затягнув свою команду в топ-5
Аль-Наср програв Аль-Кадідісії (1:2) у 11 турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".
Саудівська Аравія, 11 тур
Аль-Наср – Аль-Кадісія – 1:2
Голи: Кріштіану, 32 – Кіньйонес, 37, Обамеянг, 50
Неймар наїхав на володаря "Золотого м'яча" – бразильська солідарність
Новачок чемпіонату зустрічався з одним із лідерів. Аль-Наср у першому марнотратив, хоча створив кілька якісних моментів, з яких реалізувати вдалося лише один. Кріштіану Роналду швидко зорієнтувався після паніки у штрафному супернику. Утім, радість була не довгою. Аль-Кадісія через п'ять хвилин зрівняла.
По перерві гості вийшли вперед завдяки голу екс-форварду Арсенала Обамеянгу. Він головою переправив м'яч після передачі Кіньйонеса. До слова, П'єр-Емерік забив свій шостий гол у чемпіонаті.
Аль-Наср, який вперше програв під керівництвом Стефано Піолі в чемпіонаті, має 22 очки і перебуває на третьому місці. Перемога дозволила Аль-Кадісії набрати таку ж кількість очок.