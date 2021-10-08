Гол Раміреса перервав "суху" серію збірної Бразилії – форвард Динамо присвятив історичне досягнення батькові
Легіонер Динамо Ерік Рамірес відзначився цікавим досягненням у матчі з пентакампеонами.
Як відомо, у матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року збірна Венесуели на своєму полі приймала Бразилію і поступилась з рахунком 1:3.
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За господарів забив нападник Динамо Ерік Рамірес, вразивши ворота суперника ударом головою.
Цікаво, що окрім того, що цей гол став дебютним для представника чемпіона України у складі збірної Венесуели, він перервав історичну серію бразильців, які не пропускали в останніх шести матчах відбору ЧС-2022. Це була найдовша "суха" серія в історії відбіркових турнірів Південної Америки.
До слова, Рамірес став також другим гравцем, якому знадобилася найменша кількість хвилин (216) в історії національної команди, щоб забити гол збірній Бразилії. Після завершення матчу Ерік піднявся на трибуну і подарував історичну футболку своєму батькові.
Нагадаємо, 22-річний форвард Динамо у складі збірної Венесуели провів чотири матчі і забив один гол.
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