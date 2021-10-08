Як відомо, у матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року збірна Венесуели на своєму полі приймала Бразилію і поступилась з рахунком 1:3.

Рамірес забив Бразилії у матчі відбору до ЧС-2022 – гол форварда Динамо не допоміг Венесуелі вистояти проти "селесао"

За господарів забив нападник Динамо Ерік Рамірес, вразивши ворота суперника ударом головою.

¡GOOOOOOLLL DE ERIC RAMÍREZ!



Así fue el gol de @erickley09 al minuto 11 para abrir el marcador del partido en el Olímpico de la UCV.



Venezuela 1-0 Brasil.pic.twitter.com/DbZMiCfO1h — El Mundo es un Balón (@mundounbalon) October 7, 2021

Цікаво, що окрім того, що цей гол став дебютним для представника чемпіона України у складі збірної Венесуели, він перервав історичну серію бразильців, які не пропускали в останніх шести матчах відбору ЧС-2022. Це була найдовша "суха" серія в історії відбіркових турнірів Південної Америки.

6 - Eric Ramírez's goal for Venezuela has ended Brazil's sequence of six consecutive clean sheets in the South American WCQ; the longest of any team in the history of the tournament. Unexpected. — OptaJoao (@OptaJoao) October 7, 2021

До слова, Рамірес став також другим гравцем, якому знадобилася найменша кількість хвилин (216) в історії національної команди, щоб забити гол збірній Бразилії. Після завершення матчу Ерік піднявся на трибуну і подарував історичну футболку своєму батькові.

Нагадаємо, 22-річний форвард Динамо у складі збірної Венесуели провів чотири матчі і забив один гол.

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