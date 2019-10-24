Гол Ракицького та шедевр від Забітцера у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Зеніт – 2:1

РБ Лейпциг приймав Зеніт в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Зеніт шокував господарів вже на 25-й хвилині. Дальній удар екс-захисника Шахтаря Ярослава Ракицького потрапив точно у кут воріт німців.

РБ Лейпциг оговтався лише після перерви. Спочатку Лаймер зрівняв рахунок, а через 10 хвилин господарі вже були попереду завдяки красивому голу Марселя Забітцера.

Гравці німецького клубу спокійно довели матч до фінального свистка і справедливо забрали 3 очки.

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