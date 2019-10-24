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Гол Ракицького та шедевр від Забітцера у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Зеніт – 2:1

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Гол Ракицького та шедевр від Забітцера у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Зеніт – 2:1
РБ Лейпциг – Зеніт / Фото РБ Лейпциг

РБ Лейпциг приймав Зеніт в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забітцер
 
Ярослав Ракицький 25’
25’ Ярослав Ракицький
49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забітцер

Зеніт шокував господарів вже на 25-й хвилині. Дальній удар екс-захисника Шахтаря Ярослава Ракицького потрапив точно у кут воріт німців.

РБ Лейпциг оговтався лише після перерви. Спочатку Лаймер зрівняв рахунок, а через 10 хвилин господарі вже були попереду завдяки красивому голу Марселя Забітцера.

Гравці німецького клубу спокійно довели матч до фінального свистка і справедливо забрали 3 очки.

Ліга чемпіонів: РБ Лейпциг у вольовому стилі здолав Зеніт, Челсі дотиснув Аякс в ендшпілі

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ліга чемпіонів Відеоновини Зеніт Зеніт РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Зеніт Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Марсель Забітцер Марсель Забітцер
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