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Гол Пйонтека у відеоогляді матчу Мілан – Удінезе

2 квітня 23:17 131 Читать на русском
Гол Пйонтека у відеоогляді матчу Мілан – Удінезе
Гол Пйонтека у відеоогляді матчу Мілан — Удінезе

Мілан у рідних стінах розписав нічию з Удінезе у матчі 30-го туру Серії А.

45’ Кшиштоф Пйонтек
 
Кевін Лазанья 65’

Перша 45-хвилинка матчу вийшла досить напруженою та неприємною для "россонері", адже через травми поле покинули Лукас Пакета та Джанлуїджі Доннарумма. Перший гол у матчі забили господарі зусиллями Пйонтека, який відзначився голом у роздягальню.

Мілан розписав нічию проти Удінезе, Доннарумма та Пакета зазнали пошкоджень: 30-й тур Серії А, матчі вівторка

По перерві Удінезе здебільшого відбивався, однак спромігся зрівняти рахунок. На 64-й хвилині відзначився Лазанья після контратаки. Цей гол став останній у цій зустрічі.

Таким чином, Мілан набрав 52 очки та залишився на четвертій позицію, зберігаючи відрив у 4 залікових бали від Лаціо та Аталанти. Удінезе з 29 пунктами піднявся на п'ятнадцяту сходинку в турнірній таблиці.

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Відеоновини Удінезе Удінезе Мілан Мілан Італія Мілан - Удінезе
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