Гол Пйонтека у відеоогляді матчу Мілан — Удінезе

Мілан у рідних стінах розписав нічию з Удінезе у матчі 30-го туру Серії А.

Перша 45-хвилинка матчу вийшла досить напруженою та неприємною для "россонері", адже через травми поле покинули Лукас Пакета та Джанлуїджі Доннарумма. Перший гол у матчі забили господарі зусиллями Пйонтека, який відзначився голом у роздягальню.

Мілан розписав нічию проти Удінезе, Доннарумма та Пакета зазнали пошкоджень: 30-й тур Серії А, матчі вівторка

По перерві Удінезе здебільшого відбивався, однак спромігся зрівняти рахунок. На 64-й хвилині відзначився Лазанья після контратаки. Цей гол став останній у цій зустрічі.

Таким чином, Мілан набрав 52 очки та залишився на четвертій позицію, зберігаючи відрив у 4 залікових бали від Лаціо та Аталанти. Удінезе з 29 пунктами піднявся на п'ятнадцяту сходинку в турнірній таблиці.