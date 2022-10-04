Гол п'ятою і розкішний штрафний у відеоогляді матчу Лестер – Ноттінгем Форест – 4:0
10:17 - Читать на русском
Лестер здобув першу перемогу в чемпіонаті, розгромивши Ноттінгем Форест. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Доля зустрічі була вирішена ще до перерви завдяки натхненній грі Меддісона. Плеймейкер Лестера оформив дубль дальнім пострілом з рикошетом і розкішним виконанням штрафного. Між голами Джеймса "втиснувся" Барнс, якому також вдався якісний обвідний удар.
Лестер здобув першу перемогу в АПЛ, розбивши Ноттінгем Форест – Роджерс врятований, ефектний гол п'ятою, дубль Меддісона
По перерві Лестер добив суперника. Той-таки Меддісон різкою передачею низом знайшов Даку, а замбієць дотиком п'яти переправив м'яч у ворота – 4:0.
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