Кияни у контрольному матчі не змогли переграти житомирське Полісся.

Товариський матч

Динамо – Полісся – 1:1

Голи: гравець на перегляді, 43 – Логінов, 76

Наставник киян Олександр Хацкевич випустив на поле гравців, які отримають не надто багато ігрового часу.

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Зазначимо, що на позиції захисника у складі "біло-синіх" вийшов бразилець, який перебуває на перегляді. Йому і вдалося відкрити рахунок у цій зустрічі після розіграшу кутового під завісу першого тайму.

У другому таймі темп гри значно знизився, а моментів практично не було. Втім, Полісся на 76-й хвилині зуміло зрівняти рахунок. Олександр Логінов вдало закмнув дальню стійку після розіграшу кутового. Це гол став останнім у поєдинку, який так і завершився з рахунком 1:1.

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