Ювентус програв Пармі в матчі 33-го туру Серії А (0:1). Дивіться гол та відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".

Форвард Матео Пеллегріно поповнив склад Парми минулої зими, прийшовши з Велес Сарсфілд. Аргентинець одразу ж виграв конкуренцію у Мілана Джуріча і почав чинити величезний вплив на гру "хрестоносців". Після його дубля у ворота Торіно італійська преса почала писати про те, що 23-річний форвард надовго в Пармі не затримається.

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І ось тепер він забив у ворота іншої, сильнішої туринської команди. У компенсований до першого тайму час Пеллегріно виграв верхову боротьбу в Келлі та замкнув навіс Емануеле Валері.

Ця перемога дозволила Пармі піднятися на 15-те місце в турнірній таблиці.