Лідс поступився Манчестер Юнайтед у 23 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Лідс відверто "возив" гостей упродовж значної частини матчу, але власна неточність і Де Хеа завадили забити бодай гол. 32-річний іспанець встановив відразу 2 історичні досягнення. Давід повторив рекорд Петера Шмейхеля за "сухими" матчами у светрі МЮ (178), а також став наймолодшим воротарем, який награв 400 поєдинків в рамках АПЛ.

МЮ дивом дотиснув Лідс і наблизився до Зінченка в таблиці АПЛ – дежавю Рашфорда, 6 сейвів героїчного Де Хеа

Під завісу зустрічі Лідс покарали за марнотратство – 2 пропущені голи за 5 хвилин. Рашфорд забив свій 12 м'яч в чемпіонаті, а юний "джокер" Гарначо добив господарів.