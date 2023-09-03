"Ми провели дуже хорошу гру, але все пішло проти нас. Нам потрібно трішки більше удачі, щоб перемагати.

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Гол Гарначо? Це не був офсайд. Ми маємо прийняти факт, але цей момент розглянули під неправильним кутом. Я не вважаю це за офсайд. Але це не змінює результату. Другий гол Арсенала? Там був явний фол на Евансі, той м'яч не можна було зараховувати.

Ми, безумовно, маємо вдосконалюватися, але ви бачите, і те, що ми можемо перемогти будь-кого. Це такий близький розрив, і ми могли перемогти сьогодні. Якби Гарначо забив гол, то ми б виграли", – цитує BBC Тен Хага.

Нагадаємо, що Гарначо забив гол в кінці матчі з Арсеналом, втім, після перегляду VAR скасовував взяття воріт. Через кілька хвилин "каноніри" вирвали перемогу, завдяки Райсу та Жезусу.

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