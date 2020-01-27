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Гол Начо, який зробив Реал одноосібним лідером, у відеоогляді матчу проти Вальядоліда

11:21 85 Читать на русском
Гол Начо, який зробив Реал одноосібним лідером, у відеоогляді матчу проти Вальядоліда
Вальядолід – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Реал мінімально здолав Вальядолід в рамках 21 туру Прімери. Дивіться відео найяскравіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

 
Начо 78’
78’ Начо

Здавалося, у Реала не повинно було виникнути проблем. "Вершкові" вже на 12-й хвилині відкрили рахунок, але арбітр скасував гол Каземіро. Перемогу мадридцям приніс точний удар начо наприкінці матчу.

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Реал набрав 46 очок та одноосібно очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. У Вальядоліда залишилося 22 пункти та 16-а позиція.

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Теги
Іспанія Начо Начо Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Відеоновини Вальядолід - Реал Мадрид
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