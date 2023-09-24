"Приголомшлива ремонтада. Ми вірили до кінця, грали хоробро. Ми проаналізуємо помилки. Цей камбек став можливим завдяки вірі, прагненню перемоги. Коли граєш не найкраще, потрібно використовувати такі переваги.

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Ми ризикували дедалі більш, залишилися з двома центральними захисниками, а решта були атакувальними гравцями. Нам довелося ризикувати, і це спрацювало. Гаві може грати будь-де. Якщо потрібно вибрати футболіста, який уособлює цю перемогу, то це він. Але вся команда постаралася.

Гол на 80-й хвилині був потрясінням. У звичайній ситуації Барселона відігратися не змогла б. Сьогодні все вийшло, але ми маємо грати краще. Це був не найкращий наш виступ", – цитує наставника каталонців Marca.

Нагадаємо, "блаугранас" змогли відігратися з 0:2 в матчі проти Сельти, забивши голи наприкінці матчу. Гаві з'явився на полі в першому таймі, замінивши травмованого де Йонга. Іспанець асистував Канселу, який забив переможний м'яч.

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