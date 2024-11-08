Вінгер Челсі Михайло Мудрик збирає відзнаки за свій розкішний удар у матчі Ліги конференцій проти Ноа (8:0).

Гол українця визнали найкрасивішим за підсумками 3-го туру, інформує прес-служба УЄФА.

Шедевр Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Ноа – 8:0

Мудрик зіграв як зразковий вінгер – прийом, зміщення та чіткий удар під дальню стійку. Цікаво, що УЄФА номінував на гол туру всього двох претендентів. Петар Станіч з Бачки-Тополи також відзначився чудовим дальнім ударом у ворота Лугано, однак Мудрику віддали більше голосів.

Вінгер Челсі є одним з найрезультативніших гравців нинішнього розіграшу Ліги конференцій. У трьох матчах групового етапу українець оформив 2 голи та 3 асисти.

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