Брентфорд Єгора Ярмолюка приймає Челсі Михайла Мудрика в 27-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Брентфорд – Челсі стартує о 17:00. На момент початку гри команда Михайла Мудрика посідає 11 місце АПЛ (35 очок). Брентфорд бореться за виживання – 16 позиція, 25 пунктів.

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Єгор Ярмолюк опинився в запасі. Томас Франк відвів хавбеку молодіжної збірної України роль резервіста. Михайло Мудрик теж у запасі Челсі. Кілька днів тому українець забив гол Лідсу в Кубку Англії, але, схоже, цього було замало, щоб переконати Маурісіо Почеттіно довірити місце в основі.

Де дивитися матч Брентфорд – Челсі? Онлайн-трансляція гри доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Брентфорд:

Челсі: