У першому таймі матчу з Вольфсбергом "гірники" зіткнулися з пресингом австрійців навіть у власному штрафному майданчику. Загалом, непогано справляючись з випадами суперника, донеччани пропустили незадовго до перерви. Ліндль подав, Трубін впорався з ударом Візінгера впритул, але першим на добивання встиг Лочошвілі.

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Де Дзербі після відпочинку перетасував склад. Новачок Шахтаря Тобіас в середині другої сорокап'ятихвилинки організував перший гол "гірників", простріливши з флангу у центр штрафного на Судакова. Через три хвилини Вінісіус розігнав ще одну гольову атаку, після якої Мораєс транзитом через Фернандо подвоїв рахунок. На останніх хвилинах Тете зняв питання щодо переможця, а Жуніор, оформивши дубль, приніс "помаранчево-чорним" першу перемогу у новому році.

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