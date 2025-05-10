Чемпіонат Англії 2024/25, 36-й тур

Саутгемптон – Манчестер Сіті – 0:0

Фулхем – Евертон – 1:3

Голи: Хіменес, 17 – Миколенко, 45+3, Кін, 70, Бету, 73

Іпсвіч – Брентфорд – 0:1

Голи: Шаде, 18

Вулверхемптон – Брайтон – 0:2

Голи: Велбек, 28, Груда, 85

Миколенко забив перший гол у сезоні – відео краси від українського захисника Евертона

Миколенко провів виїзний матч проти Фулхема, долучившись одразу до двох голів. Спочатку він провинився у пропущеному голі – якщо поразку у верховій дуелі з вищим на 10 сантиметрів нападником можна ставити у провину. Рауль Хіменес протиснув Віталія на дальній стійці, замкнувши подачу з лівого флангу.

Так рахунок було відкрито. Втім, сам Миколенко рахунок і зрівняв, пробивши з-за меж штрафного після скидки від Дукуре. Рикошетом від Перрейри м'яч пішов у протихід голкіперу. 1:1! Це був його третій гол в АПЛ і перший у сезоін 2024/25.

Ну а в другому таймі Евертон забив ще два голи, вирвавши перемогу – до речі, другий розпочався із подачі, яку головою вибив Миколенко. 1:3!

У паралельній зустрічі Ярмолюк здолав Іпсвіч, відігравши повний матч. У активі Єгора було 59 дотиків до м'яча з 45 точних пасів з 46-ти – з них 3 лонгболи (2 точні). Крім того, наш земляк провів 12 єдиноборств на землі (6 переможних), виконав 2 перехоплення й 3 відбирання, а також заробив на собі три фоли. Одне з його відбирань запустило контратаку Брентфорда з ударним завершенням.

Але вболівальники побачили тільки один гол. Його після навісу з кутового провів Мбеумо. Таким чином, "бджоли" виграли у четвертому матчі АПЛ поспіль.

У паралельній зустрічі Брайтон переміг Вулверхемптон завдяки голам Велбека й Груди, наблизившись до зони єврокубків на відстань п'яти очок. А от Манчестер Сіті свій матч звів до нульової нічиєї – неймовірно, але зупинити "містян" вдалося Саутгемптону. 4-матчева переможна серія добігла кінця.

Втім, підопічні Пепа Гвардіоли поки що тримаються третіми, а відрив від шостого місця становить чотири залікових бали. Шанси на збереження місця в зоні ЛЧ залишаються непоганими.

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