Реал мінімально переміг Осасуну (1:0) в першому турі Ла Ліги 2025/26. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Реал в останньому матчі стартового туру Ла Ліги 2025/26 обіграв Осасуну (1:0).

Реал без феєрії переміг Осасуну – Мбаппе зробив результат, Мастантуоно дебютував за "вершкових", Карвахаль повернувся

Єдиний м'яч у зустрічі забив Кіліан Мбаппе на 51-й хвилині з пенальті. Вже в компенсований час червону картку отримав Бретонес і Осасуна мінімально поступилася в меншості – 0:1.