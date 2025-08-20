Гол Мбаппе з пенальті й червона картка в відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 1:0
Реал мінімально переміг Осасуну (1:0) в першому турі Ла Ліги 2025/26. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
Реал в останньому матчі стартового туру Ла Ліги 2025/26 обіграв Осасуну (1:0).
Реал без феєрії переміг Осасуну – Мбаппе зробив результат, Мастантуоно дебютував за "вершкових", Карвахаль повернувся
Єдиний м'яч у зустрічі забив Кіліан Мбаппе на 51-й хвилині з пенальті. Вже в компенсований час червону картку отримав Бретонес і Осасуна мінімально поступилася в меншості – 0:1.
