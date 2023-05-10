Бернарду Сілва випустив м'яч за межі поля перед тим, як Кевін де Брюйне зрівняв рахунок у матчі Реал – Манчестер Сіті.

Гол Манчестер Сіті в середині другого тайму викликав бурхливі протести у гравців Реала. Гравці господарів вважали, що в одному з епізодів м'яч покинув межі поля, коли Бернарду Сілва нібито залишив його в грі й атака гостей продовжилася.

Обмін гарматами у відеоогляді півфіналу ЛЧ Реал – Манчестер Сіті – 1:1

Як інформує Marca, VAR не міг перевірити цей епізод після забитого Кевіном де Брейне м'яча, тому що фаза атаки англійців почалася пізніше – після втрати м'яча у виконанні Камавінга. Тому спірна ситуація з виходом м'яча за межі поля вважалася заграною.

Після матчу телеканал beIN Sports за допомогою 3D-технологій підтвердив, що м'яч повністю покинув межі поля перед тим, як Манчестер Сіті зрівняв рахунок.

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