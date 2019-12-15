Гол Маліновського у відеоогляді матчу Болонья – Аталанта – 2:1

Болонья обіграла Аталанту в рамках 16-го туру Серії А. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на Футбол 24.

Аталанта не змогла зачепитися за очки попри гол українця Руслана Маліновського. Команда Сініші Міхайловіча забивала бергамаскам на початку кожного з таймів.

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Після цієї перемоги Болонья набрала 19 очок та піднялася на 11-у сходинку. У Аталанти залишилося 28 пунктів та шоста позиція.