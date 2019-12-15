toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гол Маліновського у відеоогляді матчу Болонья – Аталанта – 2:1

20:35 884 Читать на русском
Гол Маліновського у відеоогляді матчу Болонья – Аталанта – 2:1
Болонья – Аталанта – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Болонья обіграла Аталанту в рамках 16-го туру Серії А. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на Футбол 24.

12’ Родріго Паласіо
53’ Андреа Полі
89’ Даніло Ларангейра
 
Руслан Маліновський 60’
12’ Родріго Паласіо
53’ Андреа Полі
60’ Руслан Маліновський
89’ Даніло Ларангейра

Аталанта не змогла зачепитися за очки попри гол українця Руслана Маліновського. Команда Сініші Міхайловіча забивала бергамаскам на початку кожного з таймів.

Гол Маліновського не врятував Аталанту, Ювентус розгромив Удінезе, нічия Роми та СПАЛа: 16-й тур Серії А, неділя

Після цієї перемоги Болонья набрала 19 очок та піднялася на 11-у сходинку. У Аталанти залишилося 28 пунктів та шоста позиція.

blog_ava
Мораєс продовжив контракт із Шахтарем
11:01
9166
Теги
Українці за кордоном Італія Аталанта Аталанта Відеоновини Болонья - Аталанта Руслан Маліновський Руслан Маліновський Болонья Болонья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
38
хв
Кальярі
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук