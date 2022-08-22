Аталанта і Мілан не виявили переможця у 2-му турі чемпіонату Італії 2022/23. Руслан Маліновський забив гол. Дивіться відеоогляд поєдинку в Бергамо 21 серпня на "Футбол 24".

Українець несподівано вийшов у стартовому складі, хоча напередодні головний тренер Аталанти висловив незадоволення його результативністю. На 29-й хвилині Руслан передав "привіт" Гасперіні, відкривши рахунок гарматним ударом. Щоправда, допоміг рикошет. Перший забитий м'яч Маліновського в сезоні 2022/23.

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Мілан відповів на екваторі другого тайму. Влучним ударом за чинних чемпіонів Італії відзначився Беннасер. До фінального свистка рахунок більше не змінився. 1:1 – у обох команд після двох турів по 4 очки.

Не виключено, що цей гол став для 29-річного українця останнім у складі Аталанти. Існує велика ймовірність, що до закриття трансферного вікна Руслан Маліновський перейде в інший клуб.