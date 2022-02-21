"На мою думку, гол Маліновського треба було зараховувати. Згоден, при атакувальних діях Аталанти, її футболіст Хатебур формально перебував у положенні поза грою, проте про якусь активну фазу не може бути мови. Адже він не торкався м'яча, нікому не заважав.

Скасований гол Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта – 1:0

Тому лайсмен поспішив, зафіксувавши офсайд. Зрозуміло невдоволення таким рішенням головного тренера Аталанти Гасперіні, оскільки гол був забитий без порушення правил", – розповів Ступар у коментарі meta-ratings.

Зауважимо, що арбітри навряд мали претензії до самого Маліновського. Ймовірніше, вони звернули увагу на Хатебура, який заліз у офсайд і відволікав захисників Фіорентини, але м'яча не торкався. Цей скасований гол дозволив Фіорентині святкувати мінімальну перемогу (1:0).

"Смерть пасивного офсайда". У Маліновського вкрали ефектний гол – Аталанта беззубо програла Фіорентині