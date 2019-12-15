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Гол Маліновського не врятував Аталанту, Ювентус розгромив Удінезе, нічия Мілана та Сассуоло: 16-й тур Серії А, неділя

17:56 689 Читать на русском
Гол Маліновського не врятував Аталанту, Ювентус розгромив Удінезе, нічия Мілана та Сассуоло: 16-й тур Серії А, неділя

У рамках 16-го туру в Серії А у неділю відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 16-й тур, неділя

Верона – Торіно – 3:3

Голи: Пацціні, 69, Верре, 76, Стемпинський, 84 – Ансальді, 36, 61, Беренгер, 55

Болонья – Аталанта – 2:1

Голи: Паласіо, 12, Полі, 53 – Маліновський, 60

Вилучення: Даніло, 89 (друга жовта)

Мілан – Сассуоло – 0:0

Ювентус – Удінезе – 3:0

Голи: Роналду, 9, 37, Бонуччі, 45 – Пуззето, 90+4

Рома – СПАЛ – початок матчу о 19:00

Фіорентина – Інтер – початок матчу о 21:45

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Перший матч неділі розпочали сусіди по турнірній таблиці – Верона та Торіно. Гості у першому таймі значно переважали свого суперника і навіть зуміли забити – Алекс Беренгер відзначився після розіграшу кутового. Однак арбітр після допомоги системи VAR взяття воріт відмінив. "Гранатові" не зупинились, продовжили штурмувати ворота господарів і згодом зуміли досягти свого – Ансальді влучно пробив у ліву дев’ятку. На початку другого тайму Беренгеру вдалось відзначитись і подвоїти перевагу в рахунку. А незадовго дублем відзначився Ансальді. Буквально за чотири хвилини Валеріо Верре скоротив рахунок до мінімуму, пробивши низом по центру воріт. А під завісу поєдинку Маріуш Стемпинський замкнув передачу Давіде Фараоні і, відновивши статус кво, встановив остаточний рахунок у матчі – 3:3.

Ювентус у домашньому поєдинку зустрічався з Удінезе. Туринці швидко відкрили рахунок – Роналду вдало зорієнтувався після відскоку від захисника й потужно пробив у кут воріт. Ближче до кінця тайму португалець оформив дубль, а Бонуччі зробив рахунок розгромним після скидки головою від Деміраля. У другій половині "зебри" виглядали не так активно, а Удінезе було складно пробитись крізь оборону суперника, але на 90+4 Пуззето таки один гол забив – 3:1.

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Аталанта Руслана Маліновського у гостях грала з Болоньєю. Українець вийшов з перших хвилин, однак господарі швидко повели у рахунку – Орсоліні розірвав правий фланг і з лінії штрафного пробив у штангу, а Паласіо добив м'яч у сітку. По перерві Полі несподівано подвоїв перевагу своєї команди, замкнувши навіс Тамеясу. Через відкритий футбол бергамасків тріщала оборона й Болонья справедливо вела у рахунку. Втім, на 60-й хвилині Маліновський отримав шикарний пас від Беррова, вийшов віч-на-віч з кіпером і скоротив відставання у рахунку! "Богиня" кинулась вперед, але Болонья вистояла переможний результат – 2:1.

Мілан на Сан-Сіро приймав Сассуоло. Господарі повели у рахунку на 32-й хвилині, однак VAR скасувала взяття воріт, тож на перерву команди пішли за нічийного рахунку. У другому таймі "россонері" виглядали гостріше, втім, за 45 хвилин знайти ключ до воріт Пеголо не зуміли – 0:0 у підсумку.

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