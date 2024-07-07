У матчі 23-го туру МЛС Інтер Маямі на виїзді поступився Цинциннаті (1:6). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 23-й тур

Цинциннаті – Інтер Маямі – 6:1

Голи: Кубо, 10, 57, Акоста, 36, Буха, 38 Асад, 45+4, Валенсуале, 72 – Кривцов, 21

Вилучення: Бускетс, 62 (Інтер, друга жовта картка)

Форвард Шахтаря продовжує розривати в МЛС – забив вже 5-й гол і допоміг команді наздогнати Кривцова і Ко

У 23-му турі МЛС зустрічались лідери Східної конференції – Цинцинатті та Інтер. Вже на 2-й хвилині Кривцов мав виводити маямців вперед, небезпечно замикаючи навіс з кутового під дальню стійку – голкіпер у падінні потягнув. Його візаві у наступній атаці завадив виходу сам на сам господарів. Однак на 10-й хвилині вже Кубо втік на побачення з воротарем і відкрив рахунок.

Цинциннаті продовжив розривати суперника і створив мінімум три вбивчі моменти, аби збільшити перевагу. Свої епізоди марнували і маямці, аж поки до справи не взявся український захисник. В середині тайму він знову був першим на м'ячі після подачі з кутового і головою скерував сферу у сітку – цей гол став для Кривцова другим у складі Інтера.

Два м'ячі Цинциннаті протягом двох хвилин наприкінці тайму і третій у доданий час практично зняли питання щодо переможця. Ще два влучні удари господарів по перерві завершили неприємний розгром Інтера. До слова, з 62-ї хвилини гості грали у меншості: Бускетс заробив попередження, але почав щось виговорювати арбітру і одразу побачив перед собою другий "гірчичник".

У складі представника штату Огайо на останні 15 хвилин вийшов форвард Шахтаря Кевін Келсі, але відзначитись результативною дією не зумів.

Як наслідок, Цинциннаті набрав 48 очок і посунув Інтер з першої сходинки турнірної таблиці Східної конференції – у Кривцова і Ко 47 балів.

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