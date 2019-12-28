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Гол Кравця не допоміг Кайсеріспору врятуватися від розгрому проти Трабзонспора – екс-зірка Металіста віддав два асисти

18:49 552 Читать на русском
Гол Кравця не допоміг Кайсеріспору врятуватися від розгрому проти Трабзонспора – екс-зірка Металіста віддав два асисти
Артем Кравець / фото із соцмереж

Трабзонспор на власному полі познущався з Кайсеріспора у матчі 17-го туру чемпіонату Туреччини.

Туреччина, 17 тур

Трабзонспор – Кайсеріспор – 6:2

Голи: Сорлот, 7, 90+2 Нвакаеме, 37, Старрідж, 47, 66 (п), Пармак, 71 – Узун, 43, Кравець, 82

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Господарів з капітанською пов'язкою на поле вивів екс-гравець Металіста Хосе Сова, а гостей – українець Артем Кравець. Обидва зіграли помітну роль у поєдинку: аргентинський хавбек двічі асистував партнерам, а нападник відзначився забитим м'ячем.

Трабзонспор не помітив спротиву аутсайдера турецької Суперліги, відвантаживши у його ворота шість голів, а команда Кравця відповіла лише двічі.

До слова, Артем забив уже 3 м'ячі у 5- матчах чемпіонату Туреччини. Проте Кайсеріспор досі перебуває на останньому місці, маючи 10 очок. У Трабзонспора 32 пункти і третя позиція.

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Українці за кордоном Трабзонспор Трабзонспор Туреччина Відеоновини Кайсеріспор Кайсеріспор Артем Кравець Артем Кравець Хосе Соса Хосе Соса
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