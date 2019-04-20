Гол Кравця не допоміг Кайсеріспору уникнути поразки від Галатасарая

Галатасарай вдома виявився сильнішим за Кайсеріспор Кравця та Кучера в матчі 29-го туру чемпіонату Туреччини.

Туреччина. Суперліга, 29-й тур

Галатасарай – Кайсеріспор – 3:1

Голи: Діане, 16, 42 (пен.), Нагатомо, 45+3 – Кравець, 15

Вилучення: Лопес (К), 38 (друга жовта картка)

Галатасарай у рідних стінах здобув перемогу над Кайсеріспором. Українці Олександр Кучер та Артем Кравець вийшли у стартовому складі гостей. Останній, до слова, відзначився голом у звітній зустрічі, відкривши рахунок. Однак вже за хвилину Діане відновив паритет.

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Ключовим моментом у зустрічі стало вилучення Лопеса, який отримав другу жовту картку за фол у власному штрафному майданчику. Діане впевнено реалізував пенальті, а у компенсований арбітром час Нагатомо зробив перевагу Галатасарая комфортною.

У другому таймі команди не спромоглися забити бодай гол. Після цієї перемоги Галатасарай набрав 59 очок та продовжує чемпіонські перегони з Істанбулом. Кайсеріспор з 36-ма очками посідає 11 позицію.

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