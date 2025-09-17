Бенфіка поступилася Карабаху в матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів (2:3). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Спочатку здавалося, що матч Бенфіка – Карабах – казка для Георгія Судакова. Новачок "орлів" оформив дві асисти на старті зустрічі: з кутового і з гри. Однак потім ситуація на полі перевернулася з ніг на голову.

Карабах шокував Бенфіку в українському шоу на Да Луж, спаплюживши Судакову дебют мрії – Кащук приніс перемогу після 0:2

Карабах додав і зрівняв рахунок, змусивши Анатолія Трубіна неодноразово рятувати свою команду. Чого тільки вартий подвійний сейв українського воротаря, коли він витягнув м'яч з двох різних кутів.

Однак наприкінці гри, коли, здавалося, Бенфіка закидає азербайджанців, переможний гол забив українець у складі Карабаха – Олексій Кащук.