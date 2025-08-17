Гол Ігнатенка приніс перемогу Словану у чемпіонаті Словаччини – Кухаревич без голів 4 матчі поспіль (ВІДЕО)
Слован Братислава переграв Скаліцу в матчі четвертого туру чемпіонату Словаччини. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Словаччини, четвертий тур
Слован Братислава – Скаліца – 1:0
Гол: Ігнатенко, 43
Степанов відзначився дебютним голом за Нюрнберг в Кубку Німеччини – ВІДЕО
Українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич вийшли у старті Слована на гру проти Скаліци в чемпіонаті Словаччини. Екс-нападник Карпат не зумів відзначитись голом і був замінений на 66-й хвилині. Це вже четвертий матч поспіль, в якому Кухаревичу не вдається забити.
А ось Ігнатенко зумів відправити м'ячт у ворота суперників. Данило на 43-й хвилині після помилки воротаря першим встиг зіграти на підборі, принісши мінімальну перемогу команді з Братислави – 1:0.
"Готовий приїхати у збірну України": Ігнатенко – про золотий Слован і матч проти Мессі та ще двох зірок з іншої планети