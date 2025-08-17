Чемпіонат Словаччини, четвертий тур

Слован Братислава – Скаліца – 1:0

Гол: Ігнатенко, 43

Українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич вийшли у старті Слована на гру проти Скаліци в чемпіонаті Словаччини. Екс-нападник Карпат не зумів відзначитись голом і був замінений на 66-й хвилині. Це вже четвертий матч поспіль, в якому Кухаревичу не вдається забити.

А ось Ігнатенко зумів відправити м'ячт у ворота суперників. Данило на 43-й хвилині після помилки воротаря першим встиг зіграти на підборі, принісши мінімальну перемогу команді з Братислави – 1:0.

