Гол і травма конкурента Зінченка у відеоогляді матчу Лідс – Манчестер Сіті – 0:4
30 квітня 23:33 - Читать на русском
Лідс розгромно поступився Ман Сіті у 35 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
Родрі 13’
Натан Аке 54’
Габріел Жезус 78’
Фернандінью 90+3’
13’ Родрі
54’ Натан Аке
78’ Габріел Жезус
90+3’ Фернандінью
Підопічні Гвардіоли дуже вдало використовували стандарти. Родрі замкнув подачу зі штрафного, а Натан Аке найкраще зорієнтувався після кутового. Щоправда, дуже скоро нідерландець почав шкутильгати і поступився місцем Олександру Зінченку.
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Бразильці добили Лідс. Жезус чітко реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером. Крапку поставив 36-річний Фернандінью, більярдно пробивши з-за меж карного майданчика – 0:4.
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